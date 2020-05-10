2020-05-10T20:51:09+03:00
В мире

Умерла Бадия, последняя принцесса королевской династии Ирака

Бадия умерла на сотом году жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Лондоне умерла последняя принцесса хашимитской династии Ирака - Бадия бинт Али бен Хусейн аль-Хашими. Ее высочество ушла из жизни в возрасте 99 лет и не дожила до своего столетия всего лишь несколько недель.

Об этом сообщило иракское издание «Аль-Багдад аль-Яум». По информации семьи, на которую ссылается портал, принцесса умерла в субботу в одной из клиник британской столицы.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми и Хашимитский королевский двор Иордании выразили свои соболезнования в связи со смертью принцессы.

Бадия родилась в Дамаске в 1920 году. В 1916 году ее дед, шериф Мекки Хусейн бен Али, возглавил восстание против Османской империи, а затем стал королем Хиджаза (сейчас это часть Саудовской Аравии). Двое его сыновей стали королями. Абдалла, стал первым королем Иордании, а Фейсал несколько месяцев правил Сирией, а затем возглавил Ирак.

Отец принцессы, старший сын по имени Али должен был стать королем Хиджаза, но из-за войны против Хусейна бен Али, желавшего стать королем всех арабов, вынужден был бежать в Ирак вместе с семьей.

Принцессе удалось избежать смерти в 1958 году, когда генерал Абдель Керим Касем поднял восстание и расстрелял практически всю семью ее дяди - короля Фейсала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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