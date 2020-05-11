2020-05-10T21:11:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 11 мая 2020: за отсутствие масок штрафовать пока не будут

"КП" собрала самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 11 мая 2020
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Московская область по числа случаев заражения коронавирусом занимает второе место среди всех регионов страны. За последние сутки COVID-19 заразилось 1133 человека. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 20558 случаев заражения. С начала пандемии скончалось 195 человек. Число выздоровевших составляет – 1236

Среди новых мер по борьбе с вирусом: масочный режим, который введен в Московской области с 12 мая. Без средств защиты нельзя находиться в общественных местах, в том числе и в продуктовых магазинах. Однако пока штрафовать за отсутствие масок не будут. Об этом 10 мая заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Кроме того, в Подмосковье продолжает действовать режим цифровых пропусков. Без QR-кода передвигаться по региону до 31 мая запрещено. Получить пропуск довольно просто. Но себя утруждают не все. Больше всего нарушителей выявили в Егорьевске, Кашире и Клину.

Тем временем в Истринском районе Подмосковья уже трое суток ищут сбежавшего мужчину с диагнозом коронавирус.

Всего на сегодняшний день в России выявили 209 688 случаев коронавирусной инфекции. Она коснулась всех российских регионов (их в стране 85). За весь период с начала пандемии зафиксировано 1915 летальных исходов. Выздоровели 34 306 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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