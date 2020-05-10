ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,9 млн человек

10 Май 2020 2020-05-10T21:36:13+03:00

Жертвами инфекции в разных странах мира стали более 274 тыс. пациентов

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По состоянию на воскресенье, 10 мая, количество жертв новой коронавирусной инфекции во всем мире превысило 274 тыс. человек, а число заразившихся уже более 3,9 млн.

Согласно данным, представленным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за минувшие сутки в разных странах мира зарегистрировали 61 578 новых случаев заражения COVID-19, а также 8 499 летальных исхода.

Таким образом, за все время эпидемии в мире выявили уже 3 917 366 случаев заболевших коронавирусом, а жертвами новой инфекции стало 274 361 человек.

Больше всего количество инфицированных по-прежнему находится в европейском регионе, где по последним данным зафиксировали 1 707 946. случаев заражения.

Напомним, за сутки в России коронавирусом заболели 11 012 человек и общее число людей с подтвержденным диагнозом в стране увеличилось до 209 688. Новые случаи выявлены в 83 региона. В тройке лидеров антирейтинга по числу заболевших до сих пор находятся Москва (+5551), Московская область (+1133), а также Санкт-Петербург (+414).

ИСТОЧНИК KP.RU