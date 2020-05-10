2020-05-10T21:36:13+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,9 млн человек

Жертвами инфекции в разных странах мира стали более 274 тыс. пациентов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,9 млн человекВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,9 млн человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По состоянию на воскресенье, 10 мая, количество жертв новой коронавирусной инфекции во всем мире превысило 274 тыс. человек, а число заразившихся уже более 3,9 млн.

Согласно данным, представленным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за минувшие сутки в разных странах мира зарегистрировали 61 578 новых случаев заражения COVID-19, а также 8 499 летальных исхода.

Таким образом, за все время эпидемии в мире выявили уже 3 917 366 случаев заболевших коронавирусом, а жертвами новой инфекции стало 274 361 человек.

Больше всего количество инфицированных по-прежнему находится в европейском регионе, где по последним данным зафиксировали 1 707 946. случаев заражения.

Напомним, за сутки в России коронавирусом заболели 11 012 человек и общее число людей с подтвержденным диагнозом в стране увеличилось до 209 688. Новые случаи выявлены в 83 региона. В тройке лидеров антирейтинга по числу заболевших до сих пор находятся Москва (+5551), Московская область (+1133), а также Санкт-Петербург (+414).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт спрогнозировал всплеск заболеваемости коронавирусом с наступлением жары в России
Коронавирус выявили у 1 723 российских военнослужащих
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,9 млн человек
Умерла Бадия, последняя принцесса королевской династии Ирака
Стало известно о состоянии протоиерея Смирнова, госпитализированного с коронавирусом
Умер музыкальный продюсер, отец рэпа Андре Харрелл
Учёные научились выявлять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе
«Иду на поправку»: Татьяна Васильева рассказала о состоянии своего здоровья
Еврокомиссия может начать санкционную процедуру против Германии
Правительство выделит Минкульту, Эрмитажу и Большому театру более 3,8 млрд рублей
Путин 11 мая обсудит возможность продления режима нерабочих дней
Трамп призвал вернуть «запятнанные» Пулитцеровские премии
Первый пациент с коронавирусом мог появиться в Британии еще в январе
Власти Уханя рассказали подробности о новых случаях заражения коронавирусом
Украинские власти запретили показывать бои с участием российского тяжеловеса Олейника
Посольство США в Москве дистанцировалось от записи Белого дома о победе над нацизмом
Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube уже в 26 странах мира
Путин проведёт совещание по ситуации с коронавирусом 11 мая
МИД РФ: Москва возмущена попытками Вашингтона исказить итоги разгрома нацизма
Эксперт рассказал об опасности поспешного создания вакцины от коронавируса
Путин рассказал о тех, кто хотел развалить Россию изнутри 20 лет назад
Проценко рассказал об эффективности ИВЛ для пациентов с коронавирусом
Настоятель Покровского храма в Москве Владимир Бушуев умер от коронавируса