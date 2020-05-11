2020-05-10T21:25:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 11 мая 2020 года составило 109790 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 11 мая 2020 превысило 109 тысяч человек
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Свежие данные о количестве новых случаев коронавирусной инфекции по состоянию на утро 11 мая обнародовали в оперативном штабе. Всего в России зафиксировано 11 012 случаев заражения COVID-19. Это на 195 человек, больше, чем сутками ранее. Однако в Москве динамика за последние сутки показала отрицательный результат. 10 мая список заболевших пополнили 5551 житель столицы, это на 116 случаев меньше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 109790 случаев коронавирусной инфекции.

- С начала эпидемии выздоровели 13790 человек, - сообщили данные в оперштабе.

Рекордное количество выздоровевших от коронавируса жителей столицы медики фиксируют уже несколько суток подряд. Максимальное значение было отмечено 9 мая: более двух с половиной тысяч человек. За последние сутки, 10 мая после прохождения лечения выздоровело ещё 1011 человек.

Но есть и летальные случаи. Всего с начала пандемии в Москве от вируса умерли 1068 человек.

Напомним, в столице продолжает работать современная система телемедицины. Все пациенты, которые проходят лечение на дому, в круглосуточном режиме остаются на связи с медиками. Кстати, выздоровевшие от коронавирусной инфекции могут стать донорами плазмы с антителами. Для них предусмотрена дополнительная финансовая компенсация – 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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