Эксперт спрогнозировал всплеск заболеваемости коронавирусом с наступлением жары в России

10 Май 2020 2020-05-10T21:38:59+03:00

По слова вирусолога, с наступлением первых жарких деньков «народ начнет куда-то вылезать» и нарушать режим самоизоляции

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С наступлением жары в России стоит ждать резкого роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказал профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов.

По его словам, опасность заключается в том, что с приходом первых жарких солнечных деньков «народ начнет куда-то вылезать» и нарушать режим самоизоляции. «И вот тут, наоборот, пойдет всплеск», - сообщил эксперт в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Щелканов пояснил, что вирус не привязан к изменению температуры, но количество заболевших может увеличиться из-за поведения людей.

Напомним, за минувшие сутки в нашей стране коронавирусом заболели 11 012 человек и общее число пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 209 688. Новые случаи были выявлены в 83 регионах. В тройке лидеров антирейтинга по числу заболевших по-прежнему остаются Москва (+5551), Московская область (+1133), а также Санкт-Петербург (+414).

ИСТОЧНИК KP.RU