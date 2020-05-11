Коронавирус в Москве, последние новости на 11 мая 2020: число заболевших уменьшилось, открывают вестибюли метро

11 Май 2020 2020-05-10T22:07:24+03:00

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За последние сутки список заболевших пополнили 5551 житель столицы, это на 116 случаев меньше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 109790 случаев коронавирусной инфекции.

- С начала эпидемии выздоровели 13790 человек, - сообщили данные в оперштабе.

Рекордное количество выздоровевших от коронавируса жителей столицы медики фиксируют уже несколько суток подряд. Максимальное значение было отмечено 9 мая: более двух с половиной тысяч человек. За последние сутки, 10 мая после прохождения лечения выздоровело ещё 1011 человек.

В столице до 31 мая продолжит действовать система цифровых пропусков. Получить QR-код необходимо для передвижения на любом виде транспорта, в том числе и личном автомобиле. Однако гости столицы частенько нарушают правила. В департаменте транспорта Москвы обнародовали топ-5 регионов, автовладельцы которых чаще всего ездят по Москве без пропуска.

Тем временем в столичном метрополитене, несмотря на режим всеобщей самоизоляции, с каждым днем все больше пассажиров. Для их удобства с 12 мая отроют 48 ранее закрытых вестибюлей. Мы опубликовали полный список.

В опустевшем городе птицы стали вести себя вольготнее. Во всяком случае, так кажется москвичам, которые все чаще видят уток не на прудах, а на тротуарах и газонах.

А вот жители столицы во время пандемии стали добрее. Все чаще москвичи делятся продуктами с теми, кому сейчас они особенно нужны. Свою благотворительную акцию организовал и наш корреспондент Андрей Абрамов.

ИСТОЧНИК KP.RU