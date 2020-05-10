Авербух опроверг сообщения о штрафе за нарушение самоизоляции

10 Май 2020 2020-05-10T22:08:47+03:00

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Бывший фигурист, хореограф Илья Авербух опроверг сообщения о том, что он получил штраф за нарушение режима самоизоляции. По словам серебряного призёра Олимпиады-2002, он выходит из дома редко и заботится о своих близких.

Ранее СМИ сообщили, что зарегистрированный на Авербуха автомобиль Range Rover попал на камеру наблюдений 22 апреля - в первый день работы требований соблюдения режима повышенной готовности в столицы. Журналисты заявили, что спортсмен якобы был оштрафован на 5 тыс. рублей.

«Вчера совершенно случайно наткнулся в новостной ленте на информацию о том, что я злостныи нарушитель режима самоизоляции (…) Мои пропуск деи ствительныи с 15 по 30 апреля. Никаких нарушении нет и быть не может. Выхожу из дома редко, забочусь о семье и близких. Их здоровье превыше всего», — написал фигурист в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU