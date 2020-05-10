Космонавт Вагнер показал на МКС самую маленькую копию Знамени Победы

10 Май 2020 2020-05-10T22:22:48+03:00

В маленьком медальоне находятся три таких копии, две из них выполнены из частичек ниточки, снятой с официальной копии Знамени

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Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер показал на Международной космической самую маленькую копию Знамени Победы

На своей странице в Instagram космонавт рассказал, что в маленьком медальоне находятся даже 3 копии Знамени Победы, две из которых выполнены из частичек ниточки, снятой с официальной копии Знамени.

Одна ниточка состоит из тонких волокон диаметром меньше волоса. «Эти волокна разрезались на малюсенькие частички, из которых выкладывалось полотно Знамени. Серп и молот со звездой, а также буквы и цифры сделаны из краски», - рассказал Вагнер.

Кроме того, в маленьком медальоне находятся 9 копий Орденов Отечественной войны I степени и 4 копии Ордена Ушакова II степени. Каждый из них уместился на срезе рисового зернышка, на каждом из которых написан номер ордена.

Всю эту композицию создал доктор физико-математических наук из Новосибирска Владимир Анискин, который увлекается микроминиатюра.

« Если открыть коробочку, то на крышке находятся шесть золотых монет — копии монеты «Один червонец» (Сеятель). Эти монеты занесены в книгу рекордов Гиннесса, как самые маленькие копии монеты», - отметил космонавт.

ИСТОЧНИК KP.RU