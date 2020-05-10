Выборы польского президента признаны несостоявшимися
Избиратели не имели возможности проголосовать за кандидатов
Выборы польского президента признаны несостоявшимисяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Выборы польского президента, назначенные на воскресенье, 10 мая, признаны несостоявшимися, поскольку избиратели не имели возможности проголосовать за кандидатов. Об этом говорится в постановлении Государственной избирательной комиссии.
В соответствии с законодательством Польша, новая дата президентских выборов должна быть назначена спикером нижней палаты польского парламента в течение ближайших двух недель.
ИСТОЧНИК KP.RU