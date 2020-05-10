2020-05-10T22:43:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач оценил эффективность аппаратов ИВЛ при борьбе с коронавирусом

Специалист рассказал, как и зачем применяют аппараты искусственной вентиляции легких при лечении COVID-19
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Врач оценил эффективность аппаратов ИВЛ при борьбе с коронавирусомВрач оценил эффективность аппаратов ИВЛ при борьбе с коронавирусомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили рассказал «КП» об эффективности аппаратов искусственной вентиляции легких при лечении коронавирусной инфекции

По словам специалиста, когда пациента переводят на ИВЛ, то надо понимать, что «речь идет о жизни и смерти», поэтому первая и главная задача у такого пациента – спасти его от смерти, а искусственная вентиляция легких – «это жизнеспасающая технология».

Он рассказал, что гораздо чаще ИВЛ примают при плановых хирургических вмешательствах, выполняющихся под общей анестезией, что делает хирургическое вмешательство более удобным для хирурга и безопасным для пациента, а потом еще какое-то время пациент продолжает оставаться на ИВЛ в отделении реанимации.

«Именно поэтому, а не в качестве спасительной технологии при эпидемиях, аппараты ИВЛ есть в наличии во многих медицинских центрах», - пояснил он.

Мацкеплишвили подчеркнул, что сегодня искусственная вентиляция легких спасает много жизней.

«У нас в России довольно хороший парк этих машин, прекрасные врачи, так что это внушает мне уверенность в том, что ИВЛ будет сделана вовремя, и будет сделана правильно», - заявил кардиолог.

Напомним, ранее главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о результатах использования искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у больных новой коронавирусной инфекцией. По его словам, из 125 законченных случаев использования ИВЛ, из которых успешное отлучение отмечено у 17.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще один фигурист перешел от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Врач оценил эффективность аппаратов ИВЛ при борьбе с коронавирусом
Выборы польского президента признаны несостоявшимися
Космонавт Вагнер показал на МКС самую маленькую копию Знамени Победы
Авербух опроверг сообщения о штрафе за нарушение самоизоляции
Великобритания останется на карантине как минимум до 1 июня
Эксперт спрогнозировал всплеск заболеваемости коронавирусом с наступлением жары в России
Коронавирус выявили у 1 723 российских военнослужащих
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,9 млн человек
Умерла Бадия, последняя принцесса королевской династии Ирака
Стало известно о состоянии протоиерея Смирнова, госпитализированного с коронавирусом
Умер музыкальный продюсер, отец рэпа Андре Харрелл
Учёные научились выявлять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе
«Иду на поправку»: Татьяна Васильева рассказала о состоянии своего здоровья
Еврокомиссия может начать санкционную процедуру против Германии
Правительство выделит Минкульту, Эрмитажу и Большому театру более 3,8 млрд рублей
Путин 11 мая обсудит возможность продления режима нерабочих дней
Трамп призвал вернуть «запятнанные» Пулитцеровские премии
Первый пациент с коронавирусом мог появиться в Британии еще в январе
Власти Уханя рассказали подробности о новых случаях заражения коронавирусом
Украинские власти запретили показывать бои с участием российского тяжеловеса Олейника
Посольство США в Москве дистанцировалось от записи Белого дома о победе над нацизмом
Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube уже в 26 странах мира
Путин проведёт совещание по ситуации с коронавирусом 11 мая
МИД РФ: Москва возмущена попытками Вашингтона исказить итоги разгрома нацизма
Эксперт рассказал об опасности поспешного создания вакцины от коронавируса
Путин рассказал о тех, кто хотел развалить Россию изнутри 20 лет назад
Проценко рассказал об эффективности ИВЛ для пациентов с коронавирусом
Настоятель Покровского храма в Москве Владимир Бушуев умер от коронавируса