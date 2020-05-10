Врач оценил эффективность аппаратов ИВЛ при борьбе с коронавирусом

10 Май 2020 2020-05-10T22:43:33+03:00

Специалист рассказал, как и зачем применяют аппараты искусственной вентиляции легких при лечении COVID-19

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Врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили рассказал «КП» об эффективности аппаратов искусственной вентиляции легких при лечении коронавирусной инфекции

По словам специалиста, когда пациента переводят на ИВЛ, то надо понимать, что «речь идет о жизни и смерти», поэтому первая и главная задача у такого пациента – спасти его от смерти, а искусственная вентиляция легких – «это жизнеспасающая технология».

Он рассказал, что гораздо чаще ИВЛ примают при плановых хирургических вмешательствах, выполняющихся под общей анестезией, что делает хирургическое вмешательство более удобным для хирурга и безопасным для пациента, а потом еще какое-то время пациент продолжает оставаться на ИВЛ в отделении реанимации.

«Именно поэтому, а не в качестве спасительной технологии при эпидемиях, аппараты ИВЛ есть в наличии во многих медицинских центрах», - пояснил он.

Мацкеплишвили подчеркнул, что сегодня искусственная вентиляция легких спасает много жизней.

«У нас в России довольно хороший парк этих машин, прекрасные врачи, так что это внушает мне уверенность в том, что ИВЛ будет сделана вовремя, и будет сделана правильно», - заявил кардиолог.

Напомним, ранее главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о результатах использования искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у больных новой коронавирусной инфекцией. По его словам, из 125 законченных случаев использования ИВЛ, из которых успешное отлучение отмечено у 17.

ИСТОЧНИК KP.RU