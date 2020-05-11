2020-05-10T22:46:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 11 мая 2020 года увеличилось до 1 124 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 11 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Новости о коронавирусеНовости о коронавирусеФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 11 мая 2020 года увеличилось до 1 124 человек. В столице за прошедшие сутки в столице скончались еще 56 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.

Ранее сообщалось, что почти половина из зараженных людей младше 45 лет. 40,3% составляют граждане в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% - от 46 до 65 лет, 11,3% - от 66 до 79 лет, 6,7% - старше 80 лет, еще 6% инфицированные дети.

Москвичей призывают соблюдать продленный в столице до 31 мая режим самоизоляции и без необходимости не выходить на улицу.

Сайт kp.ru писал, что общее число больных в России с начала эпидемии уже привесило 209 тысяч человек. По мнению руководителя отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктора Зуева, уже сейчас ученые спрогнозировали новый срок снижения заболеваемости коронавирусом в нашей стране. Прогноз специалисты составили на основе результатов нового для россиян режима обязательного ношения масок и перчаток.

- Снижению заболеваемости будет способствовать надвигающийся летний период. Думаю, через месяц мы с вами будем в другой – в лучшем смысле – обстановке,- сказал Зуев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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