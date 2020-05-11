11 Май 2020 2020-05-10T23:05:06+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 11 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 11 мая 2020 года увеличилось до 13 790 человек. За сутки врачи выписали из больниц 1 011 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

Всего в России с начала распространения заболевания от covid-19 вылечились 34 306 человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России продлен режим самоизоляции до 11 мая включительно, однако столичные власти приняли решение продлить ограничительные меры до 31 мая. Граждан просят строго соблюдать режим, использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Снятие ограничений в стране планируется начать в скором времени. Роспотребнадзор РФ уже опубликовать рекомендации, куда вошли три этапа. Сначала россиянам разрешат гулять на улице, затем откроются небольшие магазины, а затем возобновится работа торговых центров, школ и вузов, а также предприятий общепита.

ИСТОЧНИК KP.RU