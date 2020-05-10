Впервые в истории отменен Каннский кинофестиваль

10 Май 2020 2020-05-10T23:36:39+03:00

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Организаторы Международного Каннского кинофестиваля впервые за всю историю его существования сообщили о его отмене. Причиной этому событие послужила ситуация с коронавиурсом.

73-й фестиваль кино должен был пройти на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 мая.

- В связи с кризисом в области здравоохранения Фестиваль де Канн больше не сможет проходить в запланированные сроки, - сообщили организаторы на официальной страницы кинофестиваля в Twitter.

Напомним, сайт kp.ru писал, что информация об отмене Каннского кинофестиваля появилась еще в марте. Президент фестиваля Пьер Лескюр ранее заявлял, что настроен оптимистично. Он надеялся, что пик пандемии придется на конец марта, а "в апреле удастся вздохнуть по-свободнее".

Коронавирус внес коррективы не только в проведение этого мероприятия. 18 марта стало известно об отмене Евровидения-2020. Международный музыкальный конкурс должен должен был пройти в мае в Роттердаме.

ИСТОЧНИК KP.RU