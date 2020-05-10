2020-05-10T23:47:47+03:00
Происшествия

Футболист убил пятилетнего сына и пытался списать все на коронавирус

Чтобы замести следы, он передал медикам ребенка с якобы с симптомами covid-19
Юлия КЕКОВА
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Футболист убил пятилетнего сына и пытался списать все на коронавирусФутболист убил пятилетнего сына и пытался списать все на коронавирусФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Защитник турецкого любительского футбольного клуба "Бурса Йилдырым" Чевхер Токташ признался в убийстве своего пятилетнего сына Касима.

Сообщается, что мальчик был доставлен в больницу симптомами удушающего кашля, который якобы "заботливый родитель" счел за коронавирус. Врачи оперативно направили малыша в отделение интенсивной терапии, где спустя несколько часов он скончался.

Через 11 дней Чевхер Токташ сам пришел в отделении местной полицию. Он признался в убийстве сына и рассказал следователям, что подтолкнуло его на такой жестокий поступок.

- Я положил подушку Касиму сверху на голову, в тот момент, когда он лежал на спине. после 15 минут давления на подушку оказалось, что сын жив. Он начал сильно кашлять. Я вызвал врачей, в надежде снять с себя подозрения и списать все на симптомы коронавируса. Никогда не любил нашего младшего сына. Не могу объяснить почему именно, просто не любил, - рассказал футболист, пишет Daily Sabah.

ИСТОЧНИК KP.RU

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