Названа главная ошибка москвичей при оформлении пропусков

11 Май 2020 2020-05-11T00:19:58+03:00

Чаще всего граждане для получения автопропуска неправильно указывают госномер машины

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Департамент транспорта Москвы назвал самую распространенную ошибку граждан при получении автопропусков.

Сообщается, что чаще всего москвичи неправильно указывают госномер своего автомобиля из-за чего и возникают последующие трудности. В частности, граждане допускают ошибки при вводе номера региона - например, 777 вместо 77. Уточняется, что кроме этого некоторые водители пропускают буквы в номере.

В ведомстве рекомендую прежде, чем сесть за руль автомобиля проверить правильность привязки номера транспортного средства к цифровому пропуску.

Напомним, сайт kp.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рабочие пропуска в столице автоматически продлеваются до 31 мая. Именно до этой даты в столице действует режим самоизоляции. Граждан призывают оставаться дома, а в случае недомогания немедленно обратиться за помощью к специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU