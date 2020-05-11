Названа главная ошибка москвичей при оформлении пропусков
Департамент транспорта Москвы назвал самую распространенную ошибку граждан при получении автопропусков.
Сообщается, что чаще всего москвичи неправильно указывают госномер своего автомобиля из-за чего и возникают последующие трудности. В частности, граждане допускают ошибки при вводе номера региона - например, 777 вместо 77. Уточняется, что кроме этого некоторые водители пропускают буквы в номере.
В ведомстве рекомендую прежде, чем сесть за руль автомобиля проверить правильность привязки номера транспортного средства к цифровому пропуску.
Напомним, сайт kp.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рабочие пропуска в столице автоматически продлеваются до 31 мая. Именно до этой даты в столице действует режим самоизоляции. Граждан призывают оставаться дома, а в случае недомогания немедленно обратиться за помощью к специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU