В Красногорске вспыхнул крупный пожар в частном пансионате для престарелых

11 Май 2020 2020-05-11T01:05:24+03:00

В Красногорске вспыхнул крупный пожар в частном пансионате для пожилых людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В ночь на 11 мая в Красногорске Московской области в частном пансионате для пожилых людей вспыхнул крупный пожар.

Сообщается, что внутри здания находятся 29 человек, из которых 18 человек - лежачих. Часть людей пока не может самостоятельно выбраться на улицу.

На данный момент людей пытаются эвакуировать при помощи пожарной лестницы, пишет Baza.

По уточненным данным, жертвами происшествия стали пять человек, еще 20 обратились к врачам за помощью.

На данный момент удалось остановить активное распространение огня, но полностью пламя пока не потушено.

Тем временем, в МЧС уточнили, что сигнал о возгорании в поселке Опалиха на пульт оперативного дежурного поступил 10 мая в 23.49.

- В 00:25 удалось локализовать огонь на площади 15 кв. метров. В 00:32 потушен отрытый огонь. На данный момент к тушению привлекаемые 25 единиц спецтехники и 85 человек. Из них от МЧС 47 пожарных и 13 машин, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU