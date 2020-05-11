2020-05-11T01:05:24+03:00
Происшествия

В Красногорске вспыхнул крупный пожар в частном пансионате для престарелых

В здании находятся несколько десятков пенсионеров
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
В Красногорске вспыхнул крупный пожар в частном пансионате для пожилых людейВ Красногорске вспыхнул крупный пожар в частном пансионате для пожилых людейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В ночь на 11 мая в Красногорске Московской области в частном пансионате для пожилых людей вспыхнул крупный пожар.

Сообщается, что внутри здания находятся 29 человек, из которых 18 человек - лежачих. Часть людей пока не может самостоятельно выбраться на улицу.

На данный момент людей пытаются эвакуировать при помощи пожарной лестницы, пишет Baza.

По уточненным данным, жертвами происшествия стали пять человек, еще 20 обратились к врачам за помощью.

На данный момент удалось остановить активное распространение огня, но полностью пламя пока не потушено.

Тем временем, в МЧС уточнили, что сигнал о возгорании в поселке Опалиха на пульт оперативного дежурного поступил 10 мая в 23.49.

- В 00:25 удалось локализовать огонь на площади 15 кв. метров. В 00:32 потушен отрытый огонь. На данный момент к тушению привлекаемые 25 единиц спецтехники и 85 человек. Из них от МЧС 47 пожарных и 13 машин, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа возможная причина трагического пожара в Красногорске
В Красногорске вспыхнул крупный пожар в частном пансионате для престарелых
Названа главная ошибка москвичей при оформлении пропусков
Футболист убил пятилетнего сына и пытался списать все на коронавирус
Впервые в истории отменен Каннский кинофестиваль
Опубликован предварительный график вывозных рейсов россиян
Еще один фигурист перешел от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Врач оценил эффективность аппаратов ИВЛ при борьбе с коронавирусом
Выборы польского президента признаны несостоявшимися
Космонавт Вагнер показал на МКС самую маленькую копию Знамени Победы
Авербух опроверг сообщения о штрафе за нарушение самоизоляции
Великобритания останется на карантине как минимум до 1 июня
Эксперт спрогнозировал всплеск заболеваемости коронавирусом с наступлением жары в России
Коронавирус выявили у 1 723 российских военнослужащих
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,9 млн человек