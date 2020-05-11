2020-05-11T02:08:17+03:00
Происшествия

Названа возможная причина трагического пожара в Красногорске

Жертвами случившегося стали десять человек
Юлия КЕКОВА
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Фото предоставлено очевидцамиФото предоставлено очевидцами
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Причиной ночного пожара в Красногорске, где погибли десять человек и еще 20 пострадали, могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в МЧС. Причиной смерти стал

Ранее сайт kp.ru писал, что в ночь с 10 на 11 мая в подмосковном хосписе произошел крупный пожар. К тушению пожара были привлечены несколько десятков пожарных и спецмашин.

На место случившегося выехали следователи и криминалисты главного следственного управления СК России по Московской области. Отмечается, что учреждение для пожилых людей, где произошел трагический пожар, оказался без соответствующих документов на осуществление своей деятельности.

Глава района заявил, что властям и правоохранительным органам предстоит тщательно разобраться в этой непростой ситуации.

Тем временем, удалось назвать предварительную причину смерти людей. Ей отравление продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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