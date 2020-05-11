Путин рассмотрит возможность продления нерабочих дней в России
В понедельник, 11 мая, российский президент Владимир Путин проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в России, где обсудит возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что на прошлом совещании, которое состоялось 6 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план поэтапного снятия ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом в нашей стране. Руководитель ведомства отметила, что от строгого режима самоизоляции нужно возобновлять привычный ритм жизни граждан и работы предприятий постепенно. Причем индивидуально в каждом регионе. Самым первым пунктом возможно открытие парков и разрешение россиянам занятий спортом на свежем воздухе.
В свою очередь Путин признал, что на данный момент сложно назвать точные сроки снятия ограничений.
Напомним, сайт kp.ru писал, что в России режим самоизоляции действует до 11 мая включительно. Гражданам рекомендовано воздержаться от выхода на улицу, а случае недомогания немедленно обратиться к врачам за квалифицированной помощью. По последним данным, число инфицированных коронавирусом в стране превысило 209 тысяч человек с начала эпидемии.
ИСТОЧНИК KP.RU