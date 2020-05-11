2020-05-11T02:19:03+03:00
Общество

Путин рассмотрит возможность продления нерабочих дней в России

Глава государства в понедельник проведет совещание по ситуации с коронавирусом
Юлия КЕКОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 11 мая, российский президент Владимир Путин проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в России, где обсудит возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что на прошлом совещании, которое состоялось 6 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план поэтапного снятия ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом в нашей стране. Руководитель ведомства отметила, что от строгого режима самоизоляции нужно возобновлять привычный ритм жизни граждан и работы предприятий постепенно. Причем индивидуально в каждом регионе. Самым первым пунктом возможно открытие парков и разрешение россиянам занятий спортом на свежем воздухе.

В свою очередь Путин признал, что на данный момент сложно назвать точные сроки снятия ограничений.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в России режим самоизоляции действует до 11 мая включительно. Гражданам рекомендовано воздержаться от выхода на улицу, а случае недомогания немедленно обратиться к врачам за квалифицированной помощью. По последним данным, число инфицированных коронавирусом в стране превысило 209 тысяч человек с начала эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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