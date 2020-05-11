Роскосмос подтвердил разрушение топливных баков в космосе

11 Май 2020 2020-05-11T02:36:43+03:00

Ранее ВВС США сообщили об обнаружении десятках обломков в космическом пространстве

Изменить размер текста: A A

Госкорпорация по космической деятельности подтвердила, что в космосе взорвался российский бак разгонного блока "Фрегат-СБ", использованного 18 июля 2011 года при запуске астрофизической обсерватории "Спектр-Р".

В Роскосмосе уточнили, что взрыв произошел в околоземном пространстве. Накануне о случившемся сообщила 18-й эскадрильи по контролю космического пространства ВВС США.

По американским данным, "Фрегат" из-за разрушений распался на 65 фрагментов. При этом отмечается, что причиной разрушения послужило не столкновение с другим космическим объектом. Не исключает возможность, что российские баки могли просто взорваться от перегрева солнечными лучами.

Также сообщается, что в Роскосмосе на данный момент специалисты ведут "детальный сбор измерительной информации, уточнение количества и параметров орбит обнаруженных фрагментов, а также анализ их достоверности".

Напомним, что "Фрегат" используют в последних ступенях ракет-носителей для выведения космических аппаратов на орбиты разной высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU