Роскосмос подтвердил разрушение топливных баков в космосе
Госкорпорация по космической деятельности подтвердила, что в космосе взорвался российский бак разгонного блока "Фрегат-СБ", использованного 18 июля 2011 года при запуске астрофизической обсерватории "Спектр-Р".
В Роскосмосе уточнили, что взрыв произошел в околоземном пространстве. Накануне о случившемся сообщила 18-й эскадрильи по контролю космического пространства ВВС США.
По американским данным, "Фрегат" из-за разрушений распался на 65 фрагментов. При этом отмечается, что причиной разрушения послужило не столкновение с другим космическим объектом. Не исключает возможность, что российские баки могли просто взорваться от перегрева солнечными лучами.
Также сообщается, что в Роскосмосе на данный момент специалисты ведут "детальный сбор измерительной информации, уточнение количества и параметров орбит обнаруженных фрагментов, а также анализ их достоверности".
Напомним, что "Фрегат" используют в последних ступенях ракет-носителей для выведения космических аппаратов на орбиты разной высоты.
ИСТОЧНИК KP.RU