В сети нашли карту мира 1922 года с несуществующим государствам

11 Май 2020 2020-05-11T03:04:02+03:00

Ранее Корея, например, была единым государством, а Иордании вовсе не было

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Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей сети произошедшими с тех пор изменениями.

Отмечается, что некоторые из стран теперь больше не существуют, а за без малого сто лет появились другие, новые.

Так, например, в 1922 году Корея была единым государством, а Иордании не существовало совсем.

В комментариях пользователи даже вспомнили о существовании "Индийской империи", имея в виду Британскую Индию, уточняя, что на в настоящее время там находятся Индия, Пакистан, Бангладеш и Мьянма.

Были и те, кто обратил внимание на ныне несуществующие Югославию и ставшую автономией в составе Израиля Палестину. Другие же отметили ценность карты,поскольку она была напечатана в период между мировыми войнами. Однако не обошлось и без тех, кто мог бы заметить неточности.

- Регион Саар не был частью Франции, он был вольным городом, как Данциг, - уточнил один из любопытных пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU