В сети нашли карту мира 1922 года с несуществующим государствам
Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей сети произошедшими с тех пор изменениями.
Отмечается, что некоторые из стран теперь больше не существуют, а за без малого сто лет появились другие, новые.
Так, например, в 1922 году Корея была единым государством, а Иордании не существовало совсем.
В комментариях пользователи даже вспомнили о существовании "Индийской империи", имея в виду Британскую Индию, уточняя, что на в настоящее время там находятся Индия, Пакистан, Бангладеш и Мьянма.
Были и те, кто обратил внимание на ныне несуществующие Югославию и ставшую автономией в составе Израиля Палестину. Другие же отметили ценность карты,поскольку она была напечатана в период между мировыми войнами. Однако не обошлось и без тех, кто мог бы заметить неточности.
- Регион Саар не был частью Франции, он был вольным городом, как Данциг, - уточнил один из любопытных пользователей.
ИСТОЧНИК KP.RU