Названа цифра снижения числа новых случаев коронавируса в России
В России становится все более очевидна цифра снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в России. Всемирная организация здравоохранения уже допустила, что наша страна могла выйти на плато.
За точными числами kp.ru обратился к эксперту по общественному здоровью и международному здравоохранению, иммунологу Николаю Крючкову.
По мнению специалиста, темпы прироста числа новых разразившихся в России составляют всего 5,5%, а темпы прироста смертей 4,8%.
- Если мы посмотрим, что у нас было месяц назад, то прирост смертей составлял 24%, в то время, как прирост новых случаев заболевания составлял 17,6%. Получается, что месяцем ранее, а также примерно 20-10 дней назад, как это и бывает в эту стадию эпидемии, ежедневный прирост смертей преобладал над ростом случаев инфицирования, - пояснил врач, отметив, что сейчас наблюдается обратная ситуация.
Напомним, сайт kp.ru писал, что по последним данным в РФ с начала эпидемии врачи выявили covid-19 у более 209 тысяч человек. Почти половина из них переносят болезнь бессимптомно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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