2020-05-11T03:26:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Названа цифра снижения числа новых случаев коронавируса в России

ВОЗ не исключает, что наша страна могла выйти на плато
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Названа цифра снижения числа новых случаев коронавируса в РоссииНазвана цифра снижения числа новых случаев коронавируса в РоссииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В России становится все более очевидна цифра снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в России. Всемирная организация здравоохранения уже допустила, что наша страна могла выйти на плато.

За точными числами kp.ru обратился к эксперту по общественному здоровью и международному здравоохранению, иммунологу Николаю Крючкову.

По мнению специалиста, темпы прироста числа новых разразившихся в России составляют всего 5,5%, а темпы прироста смертей 4,8%.

- Если мы посмотрим, что у нас было месяц назад, то прирост смертей составлял 24%, в то время, как прирост новых случаев заболевания составлял 17,6%. Получается, что месяцем ранее, а также примерно 20-10 дней назад, как это и бывает в эту стадию эпидемии, ежедневный прирост смертей преобладал над ростом случаев инфицирования, - пояснил врач, отметив, что сейчас наблюдается обратная ситуация.

Напомним, сайт kp.ru писал, что по последним данным в РФ с начала эпидемии врачи выявили covid-19 у более 209 тысяч человек. Почти половина из них переносят болезнь бессимптомно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВОЗ: Россия, возможно, вышла на плато по коронавирусу

Значит ли это, что станет меньше заболевших и почему медицинские чиновники предрекают больше смертей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа цифра снижения числа новых случаев коронавируса в России
В сети нашли карту мира 1922 года с несуществующим государствам
Роскосмос подтвердил разрушение топливных баков в космосе
Путин рассмотрит возможность продления нерабочих дней в России
Названа возможная причина трагического пожара в Красногорске
В Красногорске вспыхнул крупный пожар в частном пансионате для престарелых
Названа главная ошибка москвичей при оформлении пропусков
Футболист убил пятилетнего сына и пытался списать все на коронавирус
Впервые в истории отменен Каннский кинофестиваль
Опубликован предварительный график вывозных рейсов россиян
Еще один фигурист перешел от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Врач оценил эффективность аппаратов ИВЛ при борьбе с коронавирусом
Выборы польского президента признаны несостоявшимися
Космонавт Вагнер показал на МКС самую маленькую копию Знамени Победы
Авербух опроверг сообщения о штрафе за нарушение самоизоляции
Великобритания останется на карантине как минимум до 1 июня
Эксперт спрогнозировал всплеск заболеваемости коронавирусом с наступлением жары в России
Коронавирус выявили у 1 723 российских военнослужащих
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,9 млн человек