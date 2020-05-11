11 Май 2020 2020-05-11T04:01:24+03:00

Названы регионы, где россияне чаще всего нарушают режим самоизоляции Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Введенный в России режим самоизоляции граждан - мера, вынужденная и необходимая для сдерживания коронавируса. Но во всех ли регионах страны россияне строго сидят дома?

Среди регионов, лидирующих по числу нарушений режима самоизоляции, оказались юг России и Приморский край. Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.

По его словам, по соотношению количества составленных протоколов к числу жителей, лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан, пишут РИА Новости.

Также он отметил, что при рассмотрении статистики по субъектам РФ следует понимать, что абсолютные значения в этом случае нерепрезентативны, поскольку все регионы имеют разную численность населения.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в стране продлен режим самоизоляции до 11 мая включительно. Однако власти некоторых городов и областей, например в Москве и Саратовской области, приняли решение о продлении ограничительных мер до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU