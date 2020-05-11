11 Май 2020 2020-05-11T04:09:42+03:00

Врач назвал важное отличие в распределении больных коронавирусом в России от других стран Фото: REUTERS

Это может быть связано с особенностями популяции

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Врач-иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, Николай Крючков объяснил kp.ru с чем может быть связана такая разная ситуация с коронавирусом в России и других странах.

По его мнению, не исключено, что это может быть из-за особенностей популяций.

- Возможно, причиной всему может служить, например, ситуация с БЦЖ вакцинацией или полиомиелитной всеобщей живой вакцинацией, которая была проведена. Быть может, это связано с поло-возрастной структурой, - отметил эксперт.

Также он добавил, что в России среди covid-пациентов больше женщин, а пожилых людей у нас значительно меньше, чем других странах.

- Это, конечно, нужно будет изучать более подробно, чтобы точно сказать, с чем именно это может быть связано, - рассказал Крючков.

Напомним, по последним данным в РФ число зараженных коронавирусной инфекцией превысило отметку в 209 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU