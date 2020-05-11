Врач назвал важное отличие в распределении больных коронавирусом в России от других стран
Врач-иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, Николай Крючков объяснил kp.ru с чем может быть связана такая разная ситуация с коронавирусом в России и других странах.
По его мнению, не исключено, что это может быть из-за особенностей популяций.
- Возможно, причиной всему может служить, например, ситуация с БЦЖ вакцинацией или полиомиелитной всеобщей живой вакцинацией, которая была проведена. Быть может, это связано с поло-возрастной структурой, - отметил эксперт.
Также он добавил, что в России среди covid-пациентов больше женщин, а пожилых людей у нас значительно меньше, чем других странах.
- Это, конечно, нужно будет изучать более подробно, чтобы точно сказать, с чем именно это может быть связано, - рассказал Крючков.
Напомним, по последним данным в РФ число зараженных коронавирусной инфекцией превысило отметку в 209 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU