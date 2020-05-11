2020-05-11T05:33:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые объяснили, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом

Из-за фермента АПФ2 сильная половина человечества более подвержена covid-19
Юлия КЕКОВА
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Ученые объяснили, почему мужчины чаще заражаются коронавирусомУченые объяснили, почему мужчины чаще заражаются коронавирусомФото: Андрей АБРАМОВ
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Ученые Европейское общество кардиологов нашли объяснение, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом, чем женщины.

Сообщается, что это может быть связано с более высокой концентрацией в крови мужчин ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2), за счет взаимодействия с которым в клетку проникают коронавирусы.

- АПФ2 является рецептором на поверхности клеток. Он взаимодействует с коронавирусом и позволяет ему проникать и заражать здоровые клетки организма. В легких наблюдается высокая концентрация фермента, которые играют решающую роль в прогрессировании заболеваний легких, связанных с коронавирусом, - пишет ESC.

Ранее сайт kp.ru писал, что ученые всего мира озадачены, почему мужчины гораздо чаще становятся жертвами коронавируса COVID-19, чем женщины.

Так, например, в Италии, где от вирусной пневмонии скончались свыше 30 тысяч человек, более 70% умерших были именно представителями сильного пола.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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