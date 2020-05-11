11 Май 2020 2020-05-11T06:07:49+03:00

Бывший МИД Украины считает, что РФ использует этот день, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны

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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы.

По мнению экс-дипломата, российская сторона "использует этот день для того, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны", в то время, когда Европа и Украина по отношению ко Второй мировой войне придерживаются принципа "никогда снова". Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.

Также Климкин украинцев быть бдительными, чтобы не поддаваться на "исторические провокации" со стороны Москвы.

Напомним, на Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Праздник был утвержден еще в марте 2015 года. Страна, можно сказать, приобщилась таким образом к традиции отмечать Великую Победу над нацистским режимом Германии по образцу своих западноевропейских коллег.

Тем временем, 9 мая на Украине продолжают отмечать День Победы, но основные мероприятия на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU