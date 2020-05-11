Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы.
По мнению экс-дипломата, российская сторона "использует этот день для того, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны", в то время, когда Европа и Украина по отношению ко Второй мировой войне придерживаются принципа "никогда снова". Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.
Также Климкин украинцев быть бдительными, чтобы не поддаваться на "исторические провокации" со стороны Москвы.
Напомним, на Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Праздник был утвержден еще в марте 2015 года. Страна, можно сказать, приобщилась таким образом к традиции отмечать Великую Победу над нацистским режимом Германии по образцу своих западноевропейских коллег.
Тем временем, 9 мая на Украине продолжают отмечать День Победы, но основные мероприятия на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Климкин призвал украинцев сдавать российские паспорта
Украинский политик считает, что говорить о двойном гражданстве с Россией на Украине невозможно (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU