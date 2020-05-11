2020-05-11T06:20:24+03:00
Происшествия

Стало известно состояние пострадавших при пожаре в хосписе в Красногорске

У "учреждения для престарелых" не оказалось документов на возможность оказания услуг
Юлия КЕКОВА
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Стало известно состояние пострадавших при пожаре в хосписе в Красногорске. Фото: МЧССтало известно состояние пострадавших при пожаре в хосписе в Красногорске. Фото: МЧС
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Стало известно состояние пострадавших при крупном ночном пожаре в частном доме для престарелых в Красногорске.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП там погибли 10 человек. При возгорании заблокированы в здании оказались 29 человек, 18 из которых - лежачие пациенты.

На данный момент известно, что шесть человек находятся в реанимации, а еще трое в отделении терапии. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина заявила, что уже сейчас сформирован и работает штаб для оказания помощи пострадавшим, также идет поиск родственников пожилых людей, проживавших в коттедже.

- Мы ведем обзвон родственников - тех, чьи папы, мамы, бабушки, дедушки проживали в этом доме. Сейчас пожилые люди под присмотром, их жизни ничего не угрожает, но им, безусловно, очень нужна помощь и поддержка родных, - подчеркнула глава муниципалитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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