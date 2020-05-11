Последние новости на утро 11 мая 2020: синоптики предупредили россиян о резком похолодании

11 Май 2020 2020-05-11T06:45:45+03:00

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Последние новости на утро 11 мая 2020 года: синоптики предупредили россиян о резком похолодании. Специалисты сообщают, что теплым в Москве будет только понедельник, потом станет только холоднее, но до отметки минус столбик термометра, конечно, не опустится. Однако насладиться теплым деньком на самоизоляции вряд ли удастся.

К слову, Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом, где рассмотрит возможность продления нерабочих дней в России. Ранее глава государства уже не раз обращался к нации из-за активного распространения болезни среди населения и принял, на основе рекомендаций Миндзрава и Роспотребнадзора, все необходимые меры для минимизирования угрозы.

Вышла ли наша страна на плато? Во Всемирной организации здравоохранения допустили такую возможность, несмотря на то, что ежедневный прирост новых заболевших колеблется в пределах 10-11 тысяч пациентов.

Тем временем, стало известно, в каких регионах России граждане чаще всего нарушают режим ограничительных мер. Лидерами стали Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан. Анализ строился на основе числа составленных протоколов к числу жителей населенных пунктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU