2020-05-11T07:17:29+03:00
В мире

В Японии начнут испытания вакцины от коронавируса в июле

Доклинические испытания препарат уже прошел
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вакцина уже прошла проверку в лаборатории и на животныхВакцина уже прошла проверку в лаборатории и на животныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Японские ученые планируют начать клинические испытания вакцины от коронавируса уже в июле. Этот препарат успешно прошел тестирования в лаборатории, в том числе на грызунах и более крупных животных. Теперь предстоит проверить, насколько он эффективен и безопасен для людей.

Над вакциной работают ученые из разных университетов - Токийского и Осакского и других.

- Клинические испытания могут начаться в июле,- сообщил премьер-министр страны Синдзо Аб в эфире телеканала NKN.

На разработку вакцины власти выделили 800 миллионов долларов.

Что касается лекарства, в отличие от вакцины его применяют для тех, кто уже заражен, то Япония тоже тут отличилась. В ВОЗ внесли препарат Avigan в список рекомендуемых для лечения пациентов с коронавирусом. Первой страной, где кроме самой Японии начнут испытывать лекарство на инфицированных, станет Эстония. Всего японцы получили около 80 заявок от других стран на этот препарат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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