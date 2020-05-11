2020-05-11T07:28:22+03:00
В мире

Ученые из сингапурского университета признали свои прогнозы по коронавирусу недействительными

Они удалили все графики с сайта и посоветовали смотреть модели с прогнозами пандемии у других ученых
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ученые отказались делать прогноз, потому что ситуация слишком быстро меняетсяУченые отказались делать прогноз, потому что ситуация слишком быстро меняетсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сингапурские ученые удалили все графики по коронавирусу с сайта и признали свои прогнозы недействительными.

Их метод был основан на подсчете по специальной формуле, где учитывалось число населения, коэфециент заразности, суточный прирост. По их данным, пандемия в России может завершиться в августе 2020 года, а в США до нуля пациентов день дойдут только к сентябрю.

Все эти графики с прогнозами ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна признали недействительными, поскольку ситуация с эпидемией слишком быстро меняется, а значит меняются реальные сценарии распространения болезни:

- Предсказания неопределенны по своей природе. Читатели должны принимать любые прогнозы с осторожностью. Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых предсказаниях, опасен, потому что он может ослабить нашу дисциплину и контроль и вызвать распространение вируса и инфекции, - сказано на странице сайта университета, где раньше были графики по распространению коронавируса.

Исследователи отказались от ответственности и посоветовали читателям смотреть за графиками их коллег из других университетов и стран, оставили даже ссылки на прогнозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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