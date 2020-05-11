2020-05-11T09:16:36+03:00
В мире

В Казахстане отменили справки об отсутствия коронавируса для авиапассажиров

После возобновления авиаперевозок с стране ввели обязательное требование для пассажиров
Юлия САЛЬНИКОВА
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Справки отменят с 11 маяСправки отменят с 11 маяФото: Алина НИЗАМОВА
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В Казахстане пассажирам разрешили садиться в самолет без справки об отсутствии коронавируса. Такое требование появилось 1 мая.

При посадке в самолет с пассажиров требовали результаты ПЦР-теста на наличие инфекции, документ действует всего семь дней, так что пассажиры только за неделю до вылета могли узнать, пустят их на борт или нет.

- В период с 1 по 10 мая 2020 года по результатам проведенного мониторинга среди прибывших авиапассажиров, сотрудников вспомогательных служб аэропортов и экипажей воздушных судов не зарегистрированы случаи заболевания с коронавирусной инфекцией,- приводит слова главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова агентство "Казинформ".

Эксперты туристической отрасли считают, что после пандемии такие справки станут обязательным требованием. Путешественникам вероятно придется завести паспорта здоровья. Изменится и работа отелей - в Испании туристам нужно будет бронировать не только номер в отеле, но и место на пляже, в Египет - ехать со справкой, в Турции в этом сезоне будут ходить с масками, если нет своей - будут выдавать при заселении в отель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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