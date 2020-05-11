2020-05-11T08:49:05+03:00
Происшествия

Следователи ищут организаторов сгоревшего "пансионата" в Красногорске

Параллельно идет поиск родственников пенсионеров из этого "хосписа"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пожарным пришлось эвакуировать лежачих пациентов "панисоната"Пожарным пришлось эвакуировать лежачих пациентов "панисоната"Фото: Предоставлено очевидцами
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Организаторов сгоревшего "пансионата" в Красногорске будут искать следователи.

В обычном котедже, таком же практически как соседние в поселке красногорская усадьба, располагался то ли хоспис, то ли пансионат для пожилых. Организация нигде и никак не была зарегистрирована, об этом сообщила в инстаграм глава города Эльмира Хаймурзина:

- Кто и на каких основаниях организовал в частном доме по улице Тенистая 4 «пансионат для престарелых» - сейчас разбираются следственные органы. Уверена, все виновники трагедии будут найдены.

В момент ЧП в здании находились 29 человек, из них почти половина, 18 человек, лежачие пациенты. Выбраться из здания самостоятельно они не смогли, к счастью, пожарные прибыли вовремя и с помощью лестницы эвакуировали часть пенсионеров.

Погибли 9 человек.

elmirakhaimurzinaelmirakhaimurzina
Глава Красногорска рассказала о пожаре в "пансионате для пожилых"
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Выживших временно поместили в соцужреждения, теперь власти разыскивают родственников пенсионеров.

- Им безусловно, очень нужна помощь и поддержка близких,- обратилась к семьям пенсионеров Хаймурзина.

Пожар в Красногорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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