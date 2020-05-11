Следователи ищут организаторов сгоревшего "пансионата" в Красногорске
Организаторов сгоревшего "пансионата" в Красногорске будут искать следователи.
В обычном котедже, таком же практически как соседние в поселке красногорская усадьба, располагался то ли хоспис, то ли пансионат для пожилых. Организация нигде и никак не была зарегистрирована, об этом сообщила в инстаграм глава города Эльмира Хаймурзина:
- Кто и на каких основаниях организовал в частном доме по улице Тенистая 4 «пансионат для престарелых» - сейчас разбираются следственные органы. Уверена, все виновники трагедии будут найдены.
В момент ЧП в здании находились 29 человек, из них почти половина, 18 человек, лежачие пациенты. Выбраться из здания самостоятельно они не смогли, к счастью, пожарные прибыли вовремя и с помощью лестницы эвакуировали часть пенсионеров.
Погибли 9 человек.
Выживших временно поместили в соцужреждения, теперь власти разыскивают родственников пенсионеров.
- Им безусловно, очень нужна помощь и поддержка близких,- обратилась к семьям пенсионеров Хаймурзина.
Пожар в Красногорске.
ИСТОЧНИК KP.RU