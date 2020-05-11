2020-05-11T10:18:33+03:00
Общество

В Москве больше 4 тысяч пациентов вылечились от коронавируса за сутки

За время пандемии переболели коронавирусом 17822 человека
Юлия САЛЬНИКОВА
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Перед выпиской пациентов проверяют вновь на коронавирусПеред выпиской пациентов проверяют вновь на коронавирусФото: Александр ГЛУЗ
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В Москве число выздоровевших пациентов с коронавирусом увеличилось на 4 тысяч человек - это один из самых больших показателей за сутки. Это почти столько же, сколько новых случаев заражения регистрируют за день. В воскресенье 10 мая в Москве насчитали около 5,5 тысяч тех, у кого впервые нашли коронавирус. Половина из них не имеет симптомов. А значит, в больницы попадают не 5 тысяч, а в худшем случае половина.

- Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17822,- сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Когда пандемия пойдет на спад, не известно. Сингапурские ученые, которые раньше делали прогноз о распространении коронавируса в мире, признали свои графики недействительными и удалили их со страницы. Все потому что ситуация слишком быстро меняется. прогноз может обнадежить людей и они перестанут соблюдать меры изоляции, что приведет к новой вспышке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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