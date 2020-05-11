Причиной пожара в "хосписе" Красногорска стала неисправность проводки
В Следственном комитете назвали причину пожара в нелегальном хосписе в Красногорске - огонь начался из-за неисправной проводки.
В результате пожара погибли девять человек, им было от 66 до 90 лет. Еще девять находятся в больнице. Часть пенсионеров смогли самостоятельно покинуть здание, других пришлось выносить пожарным - пенсионеры были лежачими больными.
Организатора этого учреждения, нигде не зарегистрированного, ищут следователи. По некоторым данным коттедж в поселке брали в аренду.
По факту смерти девяти человек возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Предстоит найти не только тех, кто открыл "пансионат", но и родственников его обитателей. Пенсионеры пока находятся в других соцобъектах, в мэрии созваниваются с близкими бабушек и дедушек, чтобы забрать пожилых людей домой.
ИСТОЧНИК KP.RU