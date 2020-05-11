Причиной пожара в "хосписе" Красногорска стала неисправность проводки

11 Май 2020 2020-05-11T10:23:45+03:00

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В Следственном комитете назвали причину пожара в нелегальном хосписе в Красногорске - огонь начался из-за неисправной проводки.

В результате пожара погибли девять человек, им было от 66 до 90 лет. Еще девять находятся в больнице. Часть пенсионеров смогли самостоятельно покинуть здание, других пришлось выносить пожарным - пенсионеры были лежачими больными.

Организатора этого учреждения, нигде не зарегистрированного, ищут следователи. По некоторым данным коттедж в поселке брали в аренду.

По факту смерти девяти человек возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Предстоит найти не только тех, кто открыл "пансионат", но и родственников его обитателей. Пенсионеры пока находятся в других соцобъектах, в мэрии созваниваются с близкими бабушек и дедушек, чтобы забрать пожилых людей домой.

ИСТОЧНИК KP.RU