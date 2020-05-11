Умер бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев

11 Май 2020 2020-05-11T12:01:26+03:00

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В понедельник 11 мая стало известно о смерти бывшего губернатора Рязанской области Олега Ковалева.

Об этом со ссылкой на собственный источник пишет агентство "МедиаРязань". Политик в последнее время тяжело болел. Ему был 71 год.

Рязанскую область он возглавлял несколько губернаторский сроков - с 2008 по 2017-й. после ухода из правительства стал сенатором от своего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU