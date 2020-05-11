Умер бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев
Олег Ковалев умер после продолжительной болезни
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В понедельник 11 мая стало известно о смерти бывшего губернатора Рязанской области Олега Ковалева.
Об этом со ссылкой на собственный источник пишет агентство "МедиаРязань". Политик в последнее время тяжело болел. Ему был 71 год.
Рязанскую область он возглавлял несколько губернаторский сроков - с 2008 по 2017-й. после ухода из правительства стал сенатором от своего региона.
ИСТОЧНИК KP.RU