2020-05-11T12:01:26+03:00
Общество

Умер бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев

Олег Ковалев умер после продолжительной болезни
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник 11 мая стало известно о смерти бывшего губернатора Рязанской области Олега Ковалева.

Об этом со ссылкой на собственный источник пишет агентство "МедиаРязань". Политик в последнее время тяжело болел. Ему был 71 год.

Рязанскую область он возглавлял несколько губернаторский сроков - с 2008 по 2017-й. после ухода из правительства стал сенатором от своего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известный имена погибших на пожаре в хосписе Красногорска
Появилось видео задержания организатора нелегального хосписа в Красногорске
Умер бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев
Боец UFC Фергюсон станцевал в больнице под капильницей
Путин поручил разработать план по восстановлению экономики после пандемии
Названы регионы России с наибольшей смертностью от коронавируса
Россия поднялась на третье место по числу заразившихся коронавирусом
В России от коронавируса умерли 94 человека за сутки
Акции есть, а денег нет: Журналисты узнали о долгах Илона Маска перед банками
Причиной пожара в "хосписе" Красногорска стала неисправность проводки
В Москве больше 4 тысяч пациентов вылечились от коронавируса за сутки
В Венесуэле задержали еще восемь наемников при попытке вторжения в страну
Возбуждено дело по факту пожара в пансионате Красногорска
В США во время запуска фейерверков началась стрельба
Пушков назвал «мешаниной в мозгах» обвинения Киева о мифе со Знамени Победы
Следователи ищут организаторов сгоревшего "пансионата" в Красногорске