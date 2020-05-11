2020-05-11T12:07:49+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания организатора нелегального хосписа в Красногорске

Мужчина принимал пожилых людей в "пансионат", о котором не знали ни одной госсструктуре
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи задержали организатора нелегального "пансионата" для пенсионеров в Подмосковье. Об этой организации узнали только после того, как здесь случился пожар. Из-за того, что почти половина постояльцев была лежачими пациентами, они не смогли покинуть здание - 9 человек погибли.

Новость дополняется.

Задержание владельца сгоревшего хосписа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известный имена погибших на пожаре в хосписе Красногорска
Появилось видео задержания организатора нелегального хосписа в Красногорске
Умер бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев
Боец UFC Фергюсон станцевал в больнице под капильницей
Путин поручил разработать план по восстановлению экономики после пандемии
Названы регионы России с наибольшей смертностью от коронавируса
Россия поднялась на третье место по числу заразившихся коронавирусом
В России от коронавируса умерли 94 человека за сутки
Акции есть, а денег нет: Журналисты узнали о долгах Илона Маска перед банками
Причиной пожара в "хосписе" Красногорска стала неисправность проводки
В Москве больше 4 тысяч пациентов вылечились от коронавируса за сутки
В Венесуэле задержали еще восемь наемников при попытке вторжения в страну
Возбуждено дело по факту пожара в пансионате Красногорска
В США во время запуска фейерверков началась стрельба
Пушков назвал «мешаниной в мозгах» обвинения Киева о мифе со Знамени Победы
Следователи ищут организаторов сгоревшего "пансионата" в Красногорске