Появилось видео задержания организатора нелегального хосписа в Красногорске
Мужчина принимал пожилых людей в "пансионат", о котором не знали ни одной госсструктуре
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Следователи задержали организатора нелегального "пансионата" для пенсионеров в Подмосковье. Об этой организации узнали только после того, как здесь случился пожар. Из-за того, что почти половина постояльцев была лежачими пациентами, они не смогли покинуть здание - 9 человек погибли.
Новость дополняется.
Задержание владельца сгоревшего хосписа.
ИСТОЧНИК KP.RU