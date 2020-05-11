Появилось видео задержания организатора нелегального хосписа в Красногорске

11 Май 2020 2020-05-11T12:07:49+03:00

Мужчина принимал пожилых людей в "пансионат", о котором не знали ни одной госсструктуре

Изменить размер текста: A A

Следователи задержали организатора нелегального "пансионата" для пенсионеров в Подмосковье. Об этой организации узнали только после того, как здесь случился пожар. Из-за того, что почти половина постояльцев была лежачими пациентами, они не смогли покинуть здание - 9 человек погибли.

Новость дополняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778442" frameborder="0"></iframe> Задержание владельца сгоревшего хосписа.

ИСТОЧНИК KP.RU