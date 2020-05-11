2020-05-11T12:48:54+03:00
Происшествия

Стали известны имена погибших на пожаре в хосписе Красногорска

Пожарные обнаружили в здании тела девяти человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Стали известны имена погибших в нелегальном хосписе Красногорска. В обычном коттедже, каких много в поселке, открыли пансионат по приему тяжело больных пенсионеров. Об этом узнали власти только после того, как здесь случится пожар, на котором погибли девять человек.

Источник kp.ru назвал фамилии погибших:

Птушина, 1950 год;

Трофимов, 1936;

Соколов, 1929;

Сергеев, 1944;

Разина, 1935;

Кандаурова, 1935;

Мурышкина, 1954;

Дикарева, 1934.

Антонова, 1939;

ИСТОЧНИК KP.RU

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