Стали известны имена погибших на пожаре в хосписе Красногорска
Пожарные обнаружили в здании тела девяти человек
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Стали известны имена погибших в нелегальном хосписе Красногорска. В обычном коттедже, каких много в поселке, открыли пансионат по приему тяжело больных пенсионеров. Об этом узнали власти только после того, как здесь случится пожар, на котором погибли девять человек.
Источник kp.ru назвал фамилии погибших:
Птушина, 1950 год;
Трофимов, 1936;
Соколов, 1929;
Сергеев, 1944;
Разина, 1935;
Кандаурова, 1935;
Мурышкина, 1954;
Дикарева, 1934.
Антонова, 1939;
ИСТОЧНИК KP.RU