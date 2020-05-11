Вице-премьер Чернышенко: В России не будет проблем с аппаратами ИВЛ, как в других странах

11 Май 2020 2020-05-11T13:51:13+03:00

В мае произведут более 2,5 тысяч штук

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В правительстве уверены, что России удастся избежать такого же дефицита аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких), как в Европе.

С увеличением числа тяжелобольных пациентов с коронавирусом, в Италии, Британии и даже США возникла нехватка этих аппаратов, медики признавались, что им приходится делать страшный выбор - кому жить, кого подключать к технике, а кому не давать шанс.

- В России не будет проблем с аппаратами ИВЛ, как в других странах, в мае общий объём производства составит более 2,5 тысяч штук,- сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Всего в рамках госзакупки планируется поставить почти около 7 тысяч аппаратов ИВЛ в российские больницы.

У российских врачей уже есть опыт лечения пациентов с коронавиурсом, отработан механизм, есть рекомендации Минздрава, лекарства - все для того, чтобы снизить процент пациентов, попадающих в реанимацию.

ИСТОЧНИК KP.RU