2020-05-11T14:20:09+03:00
В мире

Украинка в грудью 13 размера собирается "порхать как бабочка" на боксерском ринге

Инстаграм модель хочет уйти в профессиональный бокс
Юлия САЛЬНИКОВА
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Модель хочет устроить на ринге шоуМодель хочет устроить на ринге шоуФото: Instagram.com
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Украинская инстаграм-модель Мила Кузнецова собирается "порхать как бабочка и жалить как пчела" на боксерском ринге. Правда, быть молниеносной и невидимой для соперника модель вряд ли сможет из-за 13 размера груди. Этим, в общем-то, она и прославилась в Сети.

Модель, как и другие украинцы, сидела на самоизоляции из-за коронавируса. Тогда и родился план. И судя по описанию своего профессионального будущего, Мила больше мечтает о шоу на ринге, чем о самом ринге с ударами, техниками защиты и нападения.

- Когда победим коронавирус, начну заниматься с тренером. Если дело пойдет, буду оформлять в национальной лиге профессионального бокса Украины лицензию, чтобы за несколько месяцев дебютировать на профессиональном ринге,- приводит ее слова Champion.com.ua.

mila_kuznetsova10mila_kuznetsova10
Модель с 13 размером груди мечтает стать боксером
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Инстаграм-модель не часто балует подписчиков фотографиями из спортклубов, да и вообще не слишком увлечена спортом. В 2019 года она участвовала в конкурсе Miss Universe Plus Size 2019 и часто признается, что любит свои формы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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