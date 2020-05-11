2020-05-11T15:07:11+03:00
Общество

Россия с 11 мая может ввести ответные ограничения для турецких автоперевозчиков

Запрет на движение вступит, если Анкара не снимет ограничения с российских автоперевозчиков
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Турции пообещали снять свои запреты до того, как Россия введет своиВ Турции пообещали снять свои запреты до того, как Россия введет своиФото: Иван МАКЕЕВ
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В Минтрансе сообщили, что Россия с 23 часов 11 мая может ввести ограничения в отношении турецких перевозчиков, если к тому времени Анкара не снимет такие ограничения с российских компаний.

Эту тему сегодня 11 мая обсудили министры транспорта двух стран. Турецкий министр Адилем Караисмаилоглу пообещал, что введенные из-за пандемии коронавируса ограничения , снимут в ближайшее время. В ответ на это глава российского ведомства Евгений Дитрих предупредил об ответных российских мерах. И назвал срок - конец дня понедельника 11 мая.

- Собеседники договорились приложить совместные усилия для обеспечения перевозок грузов автотранспортом без ограничений по времени пребывания перевозчиков в наших странах,- сообщили в пресс-службе Минтранса.

В Турции из-за пандемии вводили самые строгие ограничения, включая комендантский час. С 11 мая власти сняли часть ограничений, например, вновь запустили работу промышленных компаний. Некоторые провинции до сих пор закрыты на въезд и выезд, в том числе и для транспортников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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