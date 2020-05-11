"Танцующии миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом

11 Май 2020 2020-05-11T14:48:35+03:00

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Знаменитый итальянский миллионер Джанкула Вакки впервые станет отцом в 52 года. О беременности 27-летней подруги Шерон он объявил в инстаграм символично в День Матери.

- Я очень рад сообщить и поделиться с вами тем, что Шерон станет мамои , и я всегда мечтал об этом,- сказал будущий отец.

Вакки стал настоящей звездой инстаграм после того, как в 2016 году опубликовал свой танец под песню Рики Мартина La Mordidita. Пользователи влюбились в мужчину, а когда стало известно, сколько ему лет, Вакки мгновенно стал главным экспертом по спортивному питанию, тренировкам, его приглашали на передачи и в клипы музыкантов. Кстати, тогда с ним в паре танцевала другая итальянская красотка, тоже модель, внешне похожая на Шерон, девушку звали Джорджия.

gianlucavacchi Джанкула Вакки впервые станет отцом

Известность в инстаграм дала новый источник дохода помимо семейного бизнеса по изготовлению автотрейлеров.

ИСТОЧНИК KP.RU