2020-05-11T15:20:08+03:00
Политика

План правительства по выходу из самоизоляции согласовали с Мишустиным

Ранее кабмин представил трёхэтапную стратегию снятия ограничений
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мишустин согласовал предложенную кабмином этапность выхода из режима самоизоляцииМишустин согласовал предложенную кабмином этапность выхода из режима самоизоляцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель правительства России Михаил Мишустин согласовал этапность выхода из режима самоизоляции, предложенную ранее кабинетом министров. Кроме того, премьер согласовал меры по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

- Подготовленные правительством для поддержки экономики и граждан, в том числе этапность постепенного выхода из режима ограничений, введенных из-за коронавируса, были согласованы с председателем правительства, - передаёт ТАСС слова Белякова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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