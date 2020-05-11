План правительства по выходу из самоизоляции согласовали с Мишустиным

11 Май 2020 2020-05-11T15:20:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель правительства России Михаил Мишустин согласовал этапность выхода из режима самоизоляции, предложенную ранее кабинетом министров. Кроме того, премьер согласовал меры по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

- Подготовленные правительством для поддержки экономики и граждан, в том числе этапность постепенного выхода из режима ограничений, введенных из-за коронавируса, были согласованы с председателем правительства, - передаёт ТАСС слова Белякова.

ИСТОЧНИК KP.RU