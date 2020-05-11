11 Май 2020 2020-05-11T15:57:18+03:00

Появилось видео, в котором представители разных государств говорят о роли россиян в Победе, а также рассказывают о том, как в их странах празднуют этот Великий день

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В честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, граждане разных государств, сейчас проживающие в Самаре, решили поздравить жителей региона в праздником и почтить память павших советских героев. Свои поздравления и слова благодарности за тот подвиг они записали на видео.

- В честь празднования 75-й годовщины окончания ВОВ от лица генерального консульства Республики Кипр в Самаре я хочу отдать дань уважения и почтить память тех, кто храбро сражался за свободу своей страны и одержал Победу над нацизмом. Кипр, невзирая на свой размер, также внёс вклад в Победу во Второй мировой войне. Более 30 тысяч киприотов храбро сражались вместе с Великобританией против нацизма. В этот день мы все чтим память героев и помним ту жертву, которую они принесли во имя нашей свободы и мирного неба над головой, - сказала генеральный консул Республики Кипр в Самаре:

К ней присоединились французы, канадцы и итальянцы. Все поздравления смотрите на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778480" frameborder="0"></iframe> Иностранцы, живущие в Самаре, поздравили жителей Самарской области с Днём Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU