Путин поручил проработать план перевода некоторых услуг банков в режим онлайн

11 Май 2020 2020-05-11T15:53:53+03:00

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России подготовить к 1 июня план мероприятий перевода некоторых услуг банков в дистанционный режим. Пресс-служба Кремля сообщает, что об этом сказано в списке поручений, принятый по итогам совещания о мерах поддержки российской экономики в части банковского кредитования.

ИСТОЧНИК KP.RU