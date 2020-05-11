Путин поручил проработать план перевода некоторых услуг банков в режим онлайн
Правительство должно представить свои предложения к 1 июня
Путин поручил к 1 июня подготовить план мероприятий перевода в дистанционный режим оказания ряда услуг банковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России подготовить к 1 июня план мероприятий перевода некоторых услуг банков в дистанционный режим. Пресс-служба Кремля сообщает, что об этом сказано в списке поручений, принятый по итогам совещания о мерах поддержки российской экономики в части банковского кредитования.
ИСТОЧНИК KP.RU