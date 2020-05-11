2020-05-11T17:02:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве предупредили о риске второй волны COVID-19 после майских праздников

К этому может привести несоблюдение россиянами режима самоизоляции
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских праздниковВ Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских праздниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Член-корреспондент РАН, врач-эндокринолог Наталья Мокрашева предупредила о возможности второй волны коронавируса после майских праздников. По ее словам, к этому может привести несоблюдение россиянами самоизоляции.

- То безрассудство, с которым отдельные граждане устраивают "майские гуляния", и попустительство со стороны региональных властей, может перечеркнуть неимоверные усилия, которые наша страна предприняла, - цитирует Мокрашеву пресс-служба Минздрава.

Врач также отметила, что если придет вторая волна, то она будет гораздо масштабнее первой и принесет больше человеческих жертв.

В связи с этим специалист рекомендует оставаться дома и без острой необходимости не нарушать режим самоизоляции.

Напомним, в ходе совещания 11 мая Владимир Путин заявил о том, что 12 мая период нерабочих дней для всей страны завершается. При этом для людей старше 65 лет ограничения остаются прежними. Массовые мероприятия пока также под запретом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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