В Минздраве предупредили о риске второй волны COVID-19 после майских праздников
Член-корреспондент РАН, врач-эндокринолог Наталья Мокрашева предупредила о возможности второй волны коронавируса после майских праздников. По ее словам, к этому может привести несоблюдение россиянами самоизоляции.
- То безрассудство, с которым отдельные граждане устраивают "майские гуляния", и попустительство со стороны региональных властей, может перечеркнуть неимоверные усилия, которые наша страна предприняла, - цитирует Мокрашеву пресс-служба Минздрава.
Врач также отметила, что если придет вторая волна, то она будет гораздо масштабнее первой и принесет больше человеческих жертв.
В связи с этим специалист рекомендует оставаться дома и без острой необходимости не нарушать режим самоизоляции.
Напомним, в ходе совещания 11 мая Владимир Путин заявил о том, что 12 мая период нерабочих дней для всей страны завершается. При этом для людей старше 65 лет ограничения остаются прежними. Массовые мероприятия пока также под запретом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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