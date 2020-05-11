Голикова: 11 регионов России уже могут ослаблять режим самоизоляции

11 Май 2020 2020-05-11T17:27:43+03:00

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что 11 регионов России уже сейчас могут выйти на первый и второй этапы по ослаблению режима самоизоляции. При этом она отметила, что на первом этапе коэффициент распространения коронавируса не должен превышать 1%.

Голикова добавила, что 22 региона смогут приступить к первому этапу снятия ограничений только после того, как они увеличат количество коек и наладят тестирование на COVID-19.

По словам вице-премьера, темпы заражения коронавирусом в России снизились почти в пять раз, пишет РИА Новости.

Напомним, по состоянию на 11 мая в России подтверждено 221 344 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 нашли у 11 656 человек. Всего за время пандемии 2009 пациентов скончались.

Ранее в ходе совещания 11 мая президент Владимир Путин сообщил о том, что 12 мая режим нерабочих ней для всей страны завершается. При этом для людей старшее 65 лет ограничения по-прежнему остаются в силе. Массовые мероприятия пока также запрещены.

ИСТОЧНИК KP.RU