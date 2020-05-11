Кредитная поддержка занятости в 2020 году: когда будет внедрена и как будет действовать

11 Май 2020 2020-05-11T17:56:59+03:00

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Новая антикризисная программа должна заработать с 1 июня. Президент России Владимир Путин предложил запустить еще один кредитный механизм, который позволит поддержать занятость в стране. Предприниматели смогут около 73 тысяч рублей на каждого сотрудника. Это минимальный размер оплаты труда, умноженный на шесть месяцев.

Программой смогут воспользоваться все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). Ставка будет льготной - 2% годовых. Отдать долг нужно будет до 1 апреля 2021 года.

- Но если компания будет сохранять 90% численности работников до этого времени, то после истечения срока кредита они будут полностью списаны. Долг и все проценты по нему возьмет на себя государство, - пояснил Владимир Путин. - Если штатная численность останется на уровне не ниже 80%, то в этом случае будет списана лишь половина кредита и процентов по нему. Деньги можно будет потратить и на зарплаты, и на рефинансирование уже взятого зарплатного кредита.

Механизм очень похож на американскую программу поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program. Там бизнесу тоже простят долги, если деньги будут потрачены на выплаты зарплат, платежи по кредитам и за аренду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778491" frameborder="0"></iframe> Путин о поддержке малых и средних предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU