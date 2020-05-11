Выплаты нуждающимся семьям с детьми в 2020 году: сколько составят и кто сможет получить

11 Май 2020 2020-05-11T18:20:34+03:00

Единовременная выплата нуждающимся семьям с детьми составит 33000 руб на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, заявил президент

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О том, как государство поможет нуждающимся семьям с детьми, рассказал президент Владимир Путин на совещании с главами регионов 11 мая.

Единовременная выплата составит 33 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и проживающего в семьях, где доход на одного человека ниже прожиточного минимума. Такие выплаты можно будет получать с 1 июня.

"Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплату на детей с 3 до 7 лет включительно, сделать это раньше, не с 1 июля, как предусматривали в свое время, а с 1 июня", - сказал Путин на совещании, в ходе которого обсуждались пути выхода из кризиса, вызванного эпидемией, и меры поддержки бизнеса и населения.

Такие выплаты, отметил глава государства, начисляются с начала 2020 года.

"Семья, подав заявление уже в июне, разово получит причитающиеся деньги за первое полугодие, в среднем это 33 тысяч рублей на одного ребенка. В дальнейшем такая семья будет получать 5,5 тысяч рублей на каждого ребенка в месяц", - уточнил президент.

Ввести новое детское пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет Путин предложил еще 15 января, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Пособие полагается если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.

Например, семья из 4 человек живет в Москве. Папа и мама работают. У отца зарплата 45 тысяч в месяц, у мамы — 25 тыс. В сумме — 70 тысяч. Или 17500 руб на каждого члена семьи. А во 2 квартале прошлого года прожиточный минимум на душу населения составлял в столице 17679 рублей. Значит, семья имеет полное право на получение пособия, о котором говорил президент.

А размер ежемесячной выплаты на каждого ребенка составляет 50 процентов от регионального прожиточного минимума для дете.

Подробнее об этом пособии говорится в Указе Президента РФ от 20.03.2020 года "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановлении Правительства РФ от 31.03.2020 №384 "Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно».

В своем выступлении, которое длилось 40 минут и транслировалось по федеральным телеканалам, Владимир Путин рассказал о мерах поддержки населению и бизнесу.

Кроме того, президент заявил, что с 12 мая заканчивается период нерабочих дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU