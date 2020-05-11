Смертность от коронавируса в России в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру

11 Май 2020 2020-05-11T18:26:01+03:00

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Сегодня 11 регионов России уже могут пойти на первый этап послабления ограничений и выйти сразу на второй. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путины сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В последние дни в России выявлена тенденция к снижению темпов прироста числа зараженных, на 11 мая — 5,6%. Эти цифры радуют, но не может не беспокоить пока еще высокие темпы прироста в ряде регионов. В России доля населения, переболевших коронавирусом бессимптомно, превысила 46%.

«Летальность коронавируса в нашей стране в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру», - отметила Татьяна Голикова.

Причем по ряду направлений требуется усиление темпов работы медицинской инфраструктуры.

«Сегодня мы уже проводим 5,6 миллиона исследований, и 66 субъектов РФ имеют достаточно высокие показатели тестирования, - отметила вице-премьер. - И мне кажется, что здесь важно подчеркнуть, что на стадии ослабления ограничительных мер нельзя ослаблять это направление. Нужно наоборот стремиться к его расширению, поскольку нам придется жить с этой инфекцией, и мы должны таким образом организовать свою работу и свой быт, чтобы мы были если не полностью, то хотя бы частично застрахованы тем, что имели возможность тестировать наше население».

ИСТОЧНИК KP.RU