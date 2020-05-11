2020-05-11T18:44:08+03:00
Экономика

Списание налогов бизнесу в 2020 году из-за коронавируса

Рассказываем, как произойдет списание налогов бизнесу в 2020 году
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Из-за коронавируса предприятиям спишут налоги.Из-за коронавируса предприятиям спишут налоги.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Хорошая новость для бизнеса. ИП и малые предприятия смогут списать все налоговые платежи за второй квартал 2020 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам перед совещанием по коронавирусу.

- Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно в течение года. Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно, - заявил глава государства.

Самый сложный период - второй квартал. В эти месяцы у большинства пострадавших от вируса предприятий выручка будет близкой к нулю. Поэтому в правительстве решили освободить малый и средний бизнес от налогов и страховых взносов за этот период.

- Предлагаю такие платежи за апрель, май, июнь нынешнего года полностью списать, за исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО. Воспользоваться такой мерой поддержи смогут более 1,5 миллиона предприятий, - уточнил президент.

Кроме того, индивидуальные предприниматели из наиболее пострадавших отраслей получат еще и налоговый вычет в размере 1 МРОТ. Это позволит снизить фискальную нагрузку на них. К примеру, если предпринимателю по итогам года нужно будет заплатить в бюджет 100 тысяч рублей, то он сможет снизить эту сумму на 12 130 рублей.

Путин о поддержке малых и средних предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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