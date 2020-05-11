Списание налогов бизнесу в 2020 году из-за коронавируса

11 Май 2020 2020-05-11T18:44:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Хорошая новость для бизнеса. ИП и малые предприятия смогут списать все налоговые платежи за второй квартал 2020 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам перед совещанием по коронавирусу.

- Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно в течение года. Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно, - заявил глава государства.

Самый сложный период - второй квартал. В эти месяцы у большинства пострадавших от вируса предприятий выручка будет близкой к нулю. Поэтому в правительстве решили освободить малый и средний бизнес от налогов и страховых взносов за этот период.

- Предлагаю такие платежи за апрель, май, июнь нынешнего года полностью списать, за исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО. Воспользоваться такой мерой поддержи смогут более 1,5 миллиона предприятий, - уточнил президент.

Кроме того, индивидуальные предприниматели из наиболее пострадавших отраслей получат еще и налоговый вычет в размере 1 МРОТ. Это позволит снизить фискальную нагрузку на них. К примеру, если предпринимателю по итогам года нужно будет заплатить в бюджет 100 тысяч рублей, то он сможет снизить эту сумму на 12 130 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778491" frameborder="0"></iframe> Путин о поддержке малых и средних предприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Важное из обращения Путина: нерабочие дни с 12 мая отменены, пособия на детей - 10 тысяч рублей и личная проверка зарплаты врачей

Президент объявил новые меры поддержки бизнеса и населения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU