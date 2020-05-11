2020-05-11T18:44:46+03:00
Общество

В Москве и области за нарушение самоизоляции в праздники задержали больше 1,2 тысячи человек

Росгвардия провела более 26 тысяч профилактических бесед за этот же период
Ася КУЗНЕЦОВА
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С начала майских праздников сотрудниками Росгвардии в столичном регионе проведено свыше 26 тыс. профилактических бесед с гражданамиС начала майских праздников сотрудниками Росгвардии в столичном регионе проведено свыше 26 тыс. профилактических бесед с гражданамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Больше 1,2 тысячи человек задержали в Москве и Подмосковье во время майских праздников за нарушение режима самоизоляции, сообщили в Росгвардии.

В ведомстве также рассказали, что за период майских праздников росгвардейцы провели больше 26 тысяч профилактических бесед и выписали 6,5 тысячи уведомлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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