В Москве и области за нарушение самоизоляции в праздники задержали больше 1,2 тысячи человек

11 Май 2020 2020-05-11T18:44:46+03:00

С начала майских праздников сотрудниками Росгвардии в столичном регионе проведено свыше 26 тыс. профилактических бесед с гражданами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росгвардия провела более 26 тысяч профилактических бесед за этот же период

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Больше 1,2 тысячи человек задержали в Москве и Подмосковье во время майских праздников за нарушение режима самоизоляции, сообщили в Росгвардии.

В ведомстве также рассказали, что за период майских праздников росгвардейцы провели больше 26 тысяч профилактических бесед и выписали 6,5 тысячи уведомлений.

ИСТОЧНИК KP.RU