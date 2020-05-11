В Москве и области за нарушение самоизоляции в праздники задержали больше 1,2 тысячи человек
Росгвардия провела более 26 тысяч профилактических бесед за этот же период
С начала майских праздников сотрудниками Росгвардии в столичном регионе проведено свыше 26 тыс. профилактических бесед с гражданамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Больше 1,2 тысячи человек задержали в Москве и Подмосковье во время майских праздников за нарушение режима самоизоляции, сообщили в Росгвардии.
В ведомстве также рассказали, что за период майских праздников росгвардейцы провели больше 26 тысяч профилактических бесед и выписали 6,5 тысячи уведомлений.
ИСТОЧНИК KP.RU